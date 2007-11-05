ФК ”Харків”-”Арсенал” - 2:0

ФК “Харків" 3 листопада в матчі 15-го туру чемпіонату України з футболу на своєму полі виграв у київського "Арсеналу" з рахунком 2:0. Обидва голи забив Максим Білий (59-а та 66-а хв).

Про це повідомили агенції "SQ" в прес-службі ФК "Харків".

Після матчу головний тренер "Харкова" Володимир Безсонов зазначив: "Перший тайм був рівним, без моментів. Початок другого тайму залишився за гостями. За перші 15 хвилин вони створили декілька гольових моментів. Потім, напевно, позначилася втома від кубкової гри. Грою я задоволений, індивідуальною майстерністю деяких футболістів – ні".

Головний тренер "Арсеналу" Олександр Заваров прокоментував гру так: "У другому таймі гра, думаю, виглядала краще, ніж в першому. "Харків" - хороша команда. "Арсеналу" тут завжди важко грати, і очок він не набирає. Ми повністю провалили другий тайм. Так грати у футбол не можна. Просто не можна. Швидше за все, ми не відновилися після матчу Кубка України з "Шахтарем". Вітаю "Харків" з перемогою, бажаю успіху моєму колезі і всім гравцям".

Маючи після 15 матчів 16 очок, "Харків" посідає 11-е місце в турнірній таблиці.