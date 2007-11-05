У Харкові обговорюватимуть оцінювання випускників

Управління освіти повідомляє, що для більш детального ознайомлення батьків, випускників, педагогів та керівників закладів освіти з вимогами зовнішнього незалежного оцінювання у 2008 році з 06.11.2007 по 09.11.2007 у приміщенні Харківського дитячого Палацу творчості (пр. Тракторобудівників, 55) о 16-00 будуть проведені наради з залученням представників таких категорій:

- начальник управління освіти, заступник начальника та відповідальний управління освіти за проведення ЗНО ;

- керівники шкіл всіх типів та форм власності, де є 11 класи;

- заступники керівників цих шкіл;

- класні керівники всіх 11 класів;

- батьки випускників (1 представник від кожного 11-го класу);

- учні 11-х класів (1 представник від кожного 11-го класу).

Наради будуть проведені:

06.11.2007 о 16-00 - Дзержинський та Орджонікідзевський райони;

07.11.2007 о 16-00 - Київський та Комінтернівський райони;

08.11.2007 о 16-00 - Московський та Червонозаводський райони;

09.11.2007 о 16-00 - Ленінський, Фрунзенський та Жовтневий райони.

Початок реєстрації о 15-30.

Довідки за тел. 700-48-79 та 700-48-81.

Повідомлення офіцйного сайту міськради