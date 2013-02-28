До Тимошенко прибули німецькі лікарі

Харків. 28 лютого. УНІАН. До Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці», у стаціонарі якої знаходиться екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, прибули її лікарі з берлінської клініки «Шаріте».

Як передає кореспондент УНІАН, о 12.28 на територію медзакладу прибув кортеж автомобілів із німецькими фахівцями.

До лікарні зайшли голова правління клініки «Шаріте» Карл Макс Айнхойпль та лікар Аннет Райсхауер.

Перед цим до ЦКЛ «Укрзалізниці» прибула захисниця Ю.Тимошенко, її донька Євгенія Тимошенко.

Крім цього, на території медзакладу перебуває керівництво Управління Держаної пенітенціарної служби України в Харківській області та співробітники міліції.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

З кінця грудня 2011 року екс-прем`єр відбуває строк у Качанівській колонії у Харкові.

З травня через погіршення здоров`я Ю.Тимошенко перебуває у лікарні ”Укрзалізниці” в Харкові (у неї діагностовано міжхребцеву грижу).

Процесом реабілітації керують фахівці берлінської клініки «Шаріте» К.М.Айнхойпль, Лутц Хармс та А.Райсхауер, які періодично приїжджають до Харкова, щоб провести обстеження пацієнтки та надати рекомендації щодо продовження її реабілітації.