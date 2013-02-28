Погода у перший день весни

28 лютого. УНІАН. Завтра в деяких областях України очікуються мокрий сніг та дощ, вдень до 6° тепла.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 1 березня буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у західних та північних областях вранці та вдень невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах північних та західних областей місцями ожеледиця; вночі та вранці в західній частини подекуди туман. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень в Україні, крім півдня, окремі пориви 15-18 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, в Карпатах та на Прикарпатті місцями 5-10° морозу; вдень 1-6° тепла, у південній частині та на Закарпатті 7-12°.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень окремі пориви 15-18 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

У столиці хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.