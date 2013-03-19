Кінофестиваль «Харьковская сирень» матиме свій гімн

Харків. 19 березня. УНІАН. Для кінофестивалю «Харьковская сирень» написано гімн.

Про це на прес-конференції розповіла начальник управління у справах преси та інформації ХОДА, співголова оргкомітету кінофестивалю «Харьковская сирень» Вікторія Маренич, передає сайт ХОДА.

Вона зазначила, що в даний час харківський композитор Микола Стецюн завершує роботу над музикою до гімну кінофестивалю «Харьковская сирень». Остаточний варіант буде представлений наприкінці березня.

«Режисерсько-постановча група працює над тим, щоб під час відкриття кінофестивалю цей гімн пролунав у виконанні хору солістів обласної філармонії та симфонічного оркестру. Текст гімну я вже читала», - сказала В.Маренич.

Як повідомляв УНІАН, ювілейний V Міжнародний фестиваль короткометражного кіно відбудеться в травні 2013 року.