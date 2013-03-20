У Харкові судять капітана міліції, група якого відбирала квартири у громадян

Харків. 20 березня. УНІАН. У Харкові судять міліціонера, який у складі організованої злочинної групи займався відбором квартир у соціально незахищених громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив журналістам начальник відділу прокуратури Харківської області Олександр Бабіков.

За його словами, наприкінці 2012 року правоохоронці встановили, що оперуповноважений одного з райвідділів Харкова, капітан міліції організував злочинну групу, до якої також входили співробітниця соціальної служби, яка працювала з соціально малозахищеними громадянами, та раніше неодноразово засуджений за скоєння тяжких злочинів чоловік. Крім цього, у скоєнні окремих епізодів злочинної діяльності членам злочинної групи допомагали ще троє громадян.

«Ця група взяла собі за мету виявлення осіб, які втратили зв`язок із рідними, які зловживають алкоголем, неблагонадійних. Шляхом залякування, фальсифікації матеріалів кримінальної справи, незаконного затримання, проникнення в житло, фабрикування фактів вживання наркотичних засобів вимагали, щоб громадяни переписали на них свої об’єкти нерухомості – мова йде про квартири, які знаходяться на території міста Харкова», - сказав О.Бабіков.

За його словами, працівники управління боротьби з організованою злочинністю головного управління МВС України в Харківській області задокументували 14 епізодів протиправної діяльності стосовно 6 потерпілих, злочини скоєні стосовно 4 об’єктів нерухомості.

О.Бабіков підкреслив, що на цей час члени ОЗГ, які провадили свою діяльність протягом півроку, затримані. Їх звинувачують у здирництві, скоєному групою осіб, знищенні майна, зловживанні службовим становищем працівником правоохоронного органу, незаконному проникненні в житло, незаконному затриманні та арешті, підробці документів, а також зберіганні та насінні вогнепальної зброї.

5 березня справа з обвинувальними актами направлена до суду для розгляду.