Маренич подякувала депутатам за виділення коштів на «Харьковскую сирень»

Харків. 20 березня. УНІАН. Начальник Управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації, співголова Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» Вікторія Маренич подякувала депутатському корпусу Харківської обласної ради за надану фінансову підтримку фестивалю.

Свою подяку начальник Управління висловила на прес-конференції, присвяченій ходу підготовку до ювілейного V фестивалю «Харьковская сирень», повідомляє сайт облдержадміністрації

«Величезне спасибі депутатському корпусу Харківської обласної ради. У цьому році була виділена безпрецедентна сума фінансової підтримки фестивалю - 1 мільйон гривень для його проведення. Для нас це підтримка всіх наших починань, це оцінка нашої діяльності за 5 років», - сказала В.Марени.

Як повідомляв УНІАН, ювілейний V Міжнародний фестиваль короткометражного кіно «Харьковская сирень» відбудеться в травні 2013 року.

На знімку: Віторія Маренич у Харківському аеропорту спілкується з одним із фундаторів фестивалю «Харковская сирень» французькою кінозіркою Мішель Демонжо.

Фото прес-служби ХОДА (архівне фото)