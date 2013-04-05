У Харкові через повідомлення про замінування перевіряють вокзали

Харків. 5 квітня. УНІАН. У Харкові через анонімне повідомлення про замінування залізничного вокзалу було евакуйовано близько 1700 пасажирів.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила начальник сектору зв’язків із громадськістю Управління МВС України на Південній залізниці Лариса Єрмакова.

За її словами, невідомий чоловік сьогодні близько 8.40 повідомив оператору служби «102» про замінування вокзалу в Харкові, при цьому він не сказав, у якому саме вокзалі було закладено вибухівку.

Л.Єрмакова зазначила, що одразу після повідомлення вхід до всіх шести залізничних вокзалів міста (Основа, Левада, Балашовка, Лосеве, Лосеве-2 та Харків-Пасажирський) було перекрито, з приміщень вокзалів загалом було евакуйовано понад 1700 пасажирів та працівників.

За її словами, у цей час працівники міліції разом з фахівцями вибухотехніками та кінологами продовжують пошуки вибухівки. На вокзалах Харків-Пасажирський та Основа пошуки вже завершені – «вибухонебезпечних предметів не виявлено». Ці вокзали працюють у штатному режимі.

Л.Єрмакова зазначила, що зупинки руху потягів не було. «Зупинки руху потягів не було, тому що потяги були переведені в обхід, є така можливість», - сказала вона.

Л.Єрмакова повідомила, що інформація про події внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Тривають заходи щодо встановлення особи того, хто повідомив про замінування.