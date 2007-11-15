Завтра – День працівників телебачення, радіо і зв’язку

Харків. 15 листопада. УНІАН. В облдержадміністрації відбувся прийом з нагоди Дня працівників телебачення, радіо і зв’язку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує сайт Харківської ОДА.

В урочистих заходах взяли участь заступник голови облдержадміністрації Олег ШАПОВАЛОВ, голова обласної ради Василь САЛИГІН, начальники управлінь облдержадміністрації, а також найкращі працівники телебачення, радіо та зв’язку Харківщини.

Звертаючись до присутніх, О.ШАПОВАЛОВ передав їм вітання з професійним святом від голови облдержадміністрації Арсена АВАКОВА.

О.ШАПОВАЛОВ також відзначив, що на працівників телебачення, радіо та зв’язку покладена дуже велика відповідальність - допомагати мешканцям Харківщини спілкуватися та доносити до них найоперативнішу, найцікавішу та об’єктивну інформацію.

Заступник губернатора побажав працівникам наснаги, здоров’я та щастя, аби їхня робота приносила радість як їм, так і всім жителям регіону.

Найкращі працівники телебачення, радіо і зв’язку Харківщини отримали грамоти та подяки облдержадміністрації та обласної ради, повідомляє сайт ОДА.