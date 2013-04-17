Харків. 17 квітня. УНІАН. Харківський міський голова Геннадій Кернес нагороджений медаллю Російської муніципальної академії (Москва).

Як повідомляє сайт Харківської міськради, почесну нагороду Г.Кернесу сьогодні вручив Генеральний консул Російської Федерації в Харкові Сергій Семенов.

Він зазначив, що рішення нагородити Харківського міського голову ухвалила президія цієї міжнародної муніципальної академії - організації, яка займається питаннями муніципального будівництва, міського господарства та іншою громадською роботою.

Крім того, С.Семенов вручив Г.Кернесу лист подяки від місцевого відділення організації ветеранів війни та праці Санкт-Петербурга за привітну зустріч та гостинність, які були надані делегації під час їхнього недавнього візиту до Харкова.

Генеральний консул підкреслив, що ветеранська організація висловила впевненість, що Харків запросить представників Санкт-Петербурга на святкування 70-річчя визволення міста Харкова від німецько-фашистських загарбників.

«Грамоти та листи подяки - це спільна заслуга всієї територіальної громади. Я хочу, щоб усі харків`яни розділили ці нагороди. У нас попереду велика робота. І найбільша нагорода - це те, що городяни відчувають турботу місцевої влади і бачать перетворення в місті», - сказав у відповідь Г.Кернес.