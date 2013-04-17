Кернес нагороджений медаллю Російської муніципальної академії
Нагороду вручив консул Семенов
Харків. 17 квітня. УНІАН. Харківський міський голова Геннадій Кернес нагороджений медаллю Російської муніципальної академії (Москва).
Як повідомляє сайт Харківської міськради, почесну нагороду Г.Кернесу сьогодні вручив Генеральний консул Російської Федерації в Харкові Сергій Семенов.
Він зазначив, що рішення нагородити Харківського міського голову ухвалила президія цієї міжнародної муніципальної академії - організації, яка займається питаннями муніципального будівництва, міського господарства та іншою громадською роботою.
Крім того, С.Семенов вручив Г.Кернесу лист подяки від місцевого відділення організації ветеранів війни та праці Санкт-Петербурга за привітну зустріч та гостинність, які були надані делегації під час їхнього недавнього візиту до Харкова.
Генеральний консул підкреслив, що ветеранська організація висловила впевненість, що Харків запросить представників Санкт-Петербурга на святкування 70-річчя визволення міста Харкова від німецько-фашистських загарбників.
«Грамоти та листи подяки - це спільна заслуга всієї територіальної громади. Я хочу, щоб усі харків`яни розділили ці нагороди. У нас попереду велика робота. І найбільша нагорода - це те, що городяни відчувають турботу місцевої влади і бачать перетворення в місті», - сказав у відповідь Г.Кернес.