Фінал Кубка України з футболу-2008 відбудеться в Харкові
17:07, 21 листопада 2007Харьків
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ФФУ пропонує обласній держадміністрації та місцевій федерації футболу (ХОФФ) створити оргкомітет, а координацію роботи між ним і відповідними службами ФФУ покладено на першого віце-президента ФФУ Сергія Стороженка та голову ХОФФ Володимира Бабаєва...
Харків. 21 листопада. УНІАН. Фінальний матч поточного розіграшу Кубка України з футболу пройде 7 травня 2008 року на харківському стадіоні «Металіст».
Як повідомили УНІАН в інформ-службі ФФУ, відповідне рішення вчора ухвалив виконавчий комітет Федерації футболу України.
ФФУ пропонує обласній держадміністрації та місцевій федерації футболу (ХОФФ) створити оргкомітет, а координацію роботи між ним і відповідними службами ФФУ покладено на першого віце-президента ФФУ Сергія Стороженка та голову ХОФФ Володимира Бабаєва.
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