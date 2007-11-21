Фінал Кубка України з футболу-2008 відбудеться в Харкові

Харків. 21 листопада. УНІАН. Фінальний матч поточного розіграшу Кубка України з футболу пройде 7 травня 2008 року на харківському стадіоні «Металіст».

Як повідомили УНІАН в інформ-службі ФФУ, відповідне рішення вчора ухвалив виконавчий комітет Федерації футболу України.

ФФУ пропонує обласній держадміністрації та місцевій федерації футболу (ХОФФ) створити оргкомітет, а координацію роботи між ним і відповідними службами ФФУ покладено на першого віце-президента ФФУ Сергія Стороженка та голову ХОФФ Володимира Бабаєва.