Матюк нам «строить и жить помогает»

Харків. 22 листопада УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН припускає, що вживання матюків допомагає в роботі нинішньої міської влади.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні журналісти попросили М.ДОБКІНА прокоментувати висновки деяких західних науковців про те, що матюки і всіляка нецензурщина знімають стрес і підвищують продуктивність праці.

«Даже не знаю, что вам ответить на это, - сказав М,ДОБКІН. - Вы знаете, мы все живые люди, и, конечно же, тот человек, который выбирает работу, связанную с публичной деятельностью, должен во многом себя ограничивать, и, конечно же, так и происходит. Но есть моменты, когда находишься или в очень таком эмоциональном состоянии, либо, когда находишься рядом с людьми, которые являются очень близкими тебе людьми, такой контроль теряется. Я не знаю, как это влияет на эффективность работы, но, судя по тому, как работает нынешняя городская власть, наверное, это помогает».