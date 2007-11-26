На новорічні і різдвяні свята додадуть 23 потяги

Харків. 26 листопада. УНІАН. На сьогодні «Укрзалізниця» призначила на новорічні і різдвяні свята 23 додаткові потяги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник начальника Головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Олександр ІВАНЬКО.

За його даними, з урахуванням 18 потягів, призначених Російськими залізницями, це становить 41 додатковий потяг.

Як відзначив А.ІВАНЬКО, здебільшого додаткові потяги призначено в західні області України і до Криму. При цьому він додав, що це не остаточні цифри, і надалі «Укрзалізниця» планує додатково призначати потяги.

За даними О.ІВАНЬКА, на сьогодні завантаженість потягів, які курсуватимуть у передсвяткові і святкові дні, становить до 70%, на деякі потяги - 47-50%.

Як нагадав О.ІВАНЬКО, торік під час новорічних свят було призначено 70 додаткових потягів. «Усі можливості призначити 70 потягів (цього року - УНІАН) у нас є», - відзначив він. За його даними, зростання пасажиропотоку в період новорічних свят, порівняно з аналогічним періодом у минулому сезоні, становить не менш як 0,5-1%.