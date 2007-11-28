2,5 роки тюрми за контрабанду наркотиків

Харків. 28 листопада. УНІАН. На 2,5 роки позбавлення волі засуджено 28-річну мешканку Дніпропетровської області за контрабанду наркотиків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі СБУ в Харківській області, у червні цього року жінка намагалася контрабандним шляхом перемістити у потязі сполученням «Кривий Ріг – Москва» через державний кордон України до Російської Федерації партію марихуани для подальшого її збуту на території сусідньої держави.

Наркотичні засоби загальною вагою понад 8,2 кг були вилучені у правопорушниці під час проведення митного догляду в зоні пункту пропуску «Козача Лопань» Магістральної митниці. Зловмисниця приховувала наркотики від митного контролю у конструктивних нішах пасажирського купе.

Вирок Дергачівського райсуду набув чинності, повідомили у прес-центрі.