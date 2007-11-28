СБУ «мілко копає» під Салигіна – експерт

Харків. 28 листопада. УНІАН. Складений недавно протокол про корупцію стосовно голови Харківської облради Василя САЛИГІНА є не зовсім адекватним засобом, позаяк приводів для аналогічного кроку більш ніж достатньо, а вибраний – найбільш дрібний і незначний.

Про це заявив заступник директора київського Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ, коментуючи журналістам реакцію СБУ на дії голови Харківської облради В.САЛИГІНА.

«Керівник Харківської облради і, за сумісництвом, глава місцевих «регіоналів», безумовно, «не так низько літає», як це намагається представити СБУ. Тому складення стосовно нього протоколу на 11 тисяч гривень – не зовсім адекватний засобом», - сказав О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Він також відмітив, що якби правоохоронні органи більш ретельно поставилися до діяльності місцевих «регіоналів», то змогли б «накопати» набагато більше.

«Діяльність головних харківських «регіоналів» - САЛИГІНА, ДОБКІНА та КЕРНЕСА – давно у всіх на слуху – додав експерт. – Тому правоохоронні органи цілком спокійно можуть «скласти протоколи», які стосуються масового дерибану землі, незаконної приватизації комунальних і державних підприємств, фальсифікації результатів виборів, сепаратизму, а не привласнення суми, якої кожному з них не вистачить і на пару днів життя».

Як повідомляв УНІАН, у вівторок прес-центр СБУ розповсюдив інформацію, що Головним управлінням з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України 27 листопада стосовно голови Харківської обласної ради Василя САЛИГІНА складено протокол про вчинення корупційного діяння, передбаченого п. «А» ст. 1 Закону України «Про боротьбу з корупцією».

За даними прес-центру, підставою для складення протоколу стали матеріали перевірки, у ході якої був задокументований факт незаконного отримання В.САЛИГІНИМ грошової надбавки до посадового окладу в сумі 10 тис. 923 грн. впродовж червня 2006 - вересня 2007 років.

Водночас, В.САЛИГІН виступив із заявою, у якій засуджує стиль роботи СБУ.