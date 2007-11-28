ТПУ заявила про зловживання держкоштами на 350 млн. грн.

Харків. 28 листопада. УНІАН. Тендерна палата України заявляє про виявлені під час підготовки до опалювального сезону зловживання державними коштами на суму понад 350 млн. грн. У переліку порушників знову є харківська установа.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив голова правління ТПУ Володимир ЛАБА.

За його даними, в результаті дослідження 402 процедур державних закупівель робіт з підготовки об`єктів житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу до роботи в осінньо-зимовий період, проведених у 2007 році розпорядниками державних коштів, Тендерною палатою встановлено цілий ряд порушень вимог чинного законодавства на загальну суму понад 350 млн. грн.

«Тендерною палатою встановлено пряме ігнорування норм Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» і незабезпечення економного та ефективного використання державних коштів», - зазначив В.ЛАБА.

При цьому він нагадав, що основна увага в ході підготовки комунальних служб до зими зосереджена на поточному і капітальному ремонті житлового фонду, котельних, інженерних мереж і комунікацій тощо.

На його думку, одним з основних чинників, які перешкоджають існуванню здорової конкуренції в сфері ЖКГ, є допущення до участі в торгах учасників, які є зв`язаними особами.

Так за даними В.ЛАБИ, Управлінням житлово-комунального господарства виконкому Криворізької міськради Дніпропетровської області при проведенні процедури закупівлі робіт для капітального ремонту теплових мереж із заміною на заздалегідь ізольовані труби очікуваною вартістю 11 млн. 255 тис. грн. тендерним комітетом не були відхилені пропозиції ТОВ «Лад-альянс» і приватного підприємства «Універсалгазбуд», засновником яких є одна й та ж особа.

Як повідомив голова ТПУ, одним з показових прикладів зловживання держкоштами під час підготовки житлового фонду до зими є реалізація київської програми ”Твій дім, твій двір”, у рамках якої цього року передбачалося витратити понад 20 млн. грн. За даними Тендерної палати, в рамках програми запланована герметизація стиків панелей у 39 будинках, ремонт даху в 51 будинку, заміна 36 і модернізація 47 ліфтів, приведення в належний стан дренажних систем, заміна аварійних трубопроводів, реконструкція бойлерних і насосного устаткування будинків.

«Ця програма була створена, щоб унеможливити корупцію шляхом впровадження системи адресного фінансування проектів за окремими програмами - ”Дах”, «Фасад», ”Двір”, ”Ліфт” та інші. Проте, за результатами проведеною Тендерною палатою України перевірки виконання програми „Твій дім, твій двір” встановлено, що під час її реалізації допускаються значні порушення і зловживання, які полягають, насамперед, у приписках щодо обсягів виконаних робіт, завищенні їх реальних, виконаних обсягів», - повідомив В.ЛАБА і додав: «Зокрема, при проведенні Шевченківською районною держадміністрацією Києва процедури закупівлі робіт за програмою ”Твій дім, твій двір” очікуваною вартістю 6 млн. 714 тис. грн. замовником було передбачено здійснення передоплати в розмірі 50%, що суперечить вимогам закону. По-друге, дефектні акти, які передбачають виконання переліку робіт згідно з їх видами і місцями, не містять місць дослідження об`єктів - номерів житлових будинків і вулиць, на яких вони розташовані. У документах відсутні прізвища посадовця, який їх затверджує, і печатки установи, якою здійснювалося обстеження об`єкту».

Таким чином, на думку В.ЛАБИ, з програми фактично була виключена система адресного фінансування.

Він також звернув увагу на те, що відповідно до вимог закону, умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від умов тендерної пропозиції учасника - переможця процедури закупівлі. Проте, зазначив голова ТПУ, деякі замовники не звертають уваги на закон і укладають договори на майже вдвічі завищені суми.

Крім того, за словами В.ЛАБИ, Тендерною палатою були встановлені грубі порушення порядку державного фінансування капітального будівництва.

«Так, при проведенні Харківським державним медичним університетом закупівлі робіт з будівництва газової котельної на даху навчально-лабораторного корпусу очікуваною вартістю 1 млн. 240 тис. грн. при укладенні договору порушено пункт 19 постанови Кабміну «Про затвердження порядку державного фінансування капітального будівництва», яким передбачено здійснення проміжних платежів за виконані роботи в межах не більше 95% від їх загальної вартості. Кінцеві розрахунки мають здійснюватися в двотижневий термін після виконання і прийняття всіх передбачених договором робіт і підписання акту державної комісії з прийняттям об`єкта в експлуатацію. Проте умовами договору між харківським медуніверситетом і ТзОВ «Ланкон» передбачене здійснення проміжних платежів за виконані роботи в розмірі 100% від загальної вартості договору», - повідомив В.ЛАБА.

Він зазначив, що «відсутність стратегії розвитку і пряме ігнорування дотримання норм законодавства у сфері держзакупівель приводить, насамперед, до того, що страждають прості споживачі”.

“Ціни на комунальні послуги ростуть, а їхня якість нітрохи не поліпшується, житловий фонд залишається в тому ж жалюгідному стані, як і раніше, а державні гроші, спрямовані на його реконструкцію, осідають в кишенях чиновників», - підкреслив голова Тендерної палати.