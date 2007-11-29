Добкін скаржиться на пікети

Харків. 29 листопада. УНІАН. Через пікетників підготовка площі Свободи до новорічних свят поки ускладнена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Харківської міськради.

Міськи голова Михайло ДОБКІН прокоментував журналістам питання щодо законності перебування пікетників на площі Свободи. Він розповів, що ще з минулої весни була розроблена низка заходів з підготовки головної площі міста до новорічних свят. Проте через постійне знаходження на ній пікетників це скрутно зробити. «Вже почалася підготовка до святкування Нового року, і площа Свободи займає ключову позицію у заходах під час новорічних свят. Тому на сьогодні зривається ряд робіт, які вже повинні були розпочатися з приведення площі в той вигляд, який вона повинна мати напередодні Нового року. Ми готуємо низку хороших сюрпризів для харків`ян до Нового року, і було б прикро, якби хтось у такий спосіб спробував це зірвати», - сказав М.ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, останніми днями на майдані Свободи проводять акцію представники місцевого БЮТу, які вимагають створення комісії з перевірки діяльності влади Харкова.