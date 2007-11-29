Самусєв – не депутат

Харків. 29 листопада. УНІАН. На сесії Харківської облради оголошено про дострокове припинення повноважень депутата Віталія САМУСЄВА, який був обраний за виборчим списком Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, оголошення на сесії зробив голова обласної територіальної виборчої комісії Микола СЕЛЕЗНЬОВ.

М.СЕЛЕЗНЬОВ оприлюднив рішення ТВК про припинення депутатських повноважень В.САМУСЄВА, яке напередодні було ухвалене тервиборчкомом на підставі звернення Харківського обласного відділення Партії регіонів, - за відкликання і дострокове припинення повноважень депутата В.САМУСЄВА раніше проголосували делегати обласної партконференції ПР.

За рішенням ТВК, депутатом облради має стати представник Партії регіонів Микола ЖЕРНОКЛЄЄВ. Однак він не може приступити до виконання обо’язків у зв`язку з оскарженням В.САМУСЄВИМ рішення ТВК у суді, зазначив М.СЕЛЕЗНЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада на підставі аналогічного рішення партконференції Партії регіонів Харківська міськрада вивела зі свого складу депутата В’ячеслава КАРТАВИХ.

Протягом року В.КАРТАВИХ і В.САМУСЄВ критикували стиль і методи керівників міської та обласної рад Михайла ДОБКІНА та Василя САЛИГІНА (голову обласної парторганізації Партії регіонів). Їхнє виключення з партії та позбавлення депутатства, до чого долучився і лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, стало наслідком тривалих внутрішніх процесів всередині харківських обласної та міської парторганізації ПР.