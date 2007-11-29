Харків виділяє Донецьку 700 тис. грн.
13:26, 29 листопада 2007Харьків
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Рішення облради
Харків. 29 листопада. УНІАН. Сьогодні на сесії депутати Харківської облради проголосували за виділення 700 тис. грн. для надання матеріальної допомоги родинам шахтарів, які загинули внаслідок вибуху на шахті ім. Засядька в Донецьку.
Як передає кореспондент УНІАН, Фінансова допомога виділяється у вигляді субвенції міському бюджету Донецька із загального фонду обласного бюджету Харківської області (за рахунок нерозподіленого залишку грошей від перевиконання надходжень у дохідну частину обласного бюджету за підсумками 9 місяців 2007 року).
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