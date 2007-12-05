Головою Верховної ради України обраний Арсеній Яценюк
Він отримав 227 голосів. Опозиція покинула залу
Арсенія ЯЦЕНЮКА обрано головою Верховної Ради України VI cкликання, за його кандидатуру проголосувало 227 народних депутатів.
За даними лічильної комісії, одержали бюлетені - 227. Взяли участь - 227. Бюлетенів, визнаних недійсними, немає.
На момент оголошення про обрання голови ВРУ у залі не були присутні депутати фракцій, які не входять до демократичної коаліції.
Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам представник фракції Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ заявив, що народні депутати з фракції ПР пішли з сесійної зали на знак протесту проти неправомочного голосування за обрання голови Верховної Ради. Н.ШУФРИЧ зауважив, що це рішення було прийнято у зв’язку з грубим порушенням принципу таємності голосування. «Фактично, лідери фракцій (НУ-НС і БЮТ) з листами бухгалтерського обліку контролювали своїх депутатів, і ми прийняли рішення покинути зал на знак протесту», - сказав Н.ШУФРИЧ.
Він вважає, що сьогоднішнє голосування принизило парламентаризм в Україні, принизило самого Арсенія ЯЦЕНЮКА. «Якщо він і став спікером де-юре, то де-факто він для нас не спікер», - сказав Н.ШУФРИЧ. В той же час він зауважив, що фракція прийняла рішення лише щодо сьогоднішнього засідання, а щодо участі у наступних засіданнях вона ще визначатиметься.
Довідка УНІАН. Арсеній Яценюк народився 22 травня 1974 року у Чернівцях.
1992 року в Чернівцях заснував юридичну фірму «ЮРЕК Ltd» та став її президентом. Січень - грудень
1998 року: Консультант кредитного департаменту Акціонерного поштово-пенсійного банку «Аваль» у м.Києві.
Грудень 1998 - вересень 2001 року: Радник голови правління, Заступник голови правління Акціонерного поштово-пенсійного банку «Аваль» у Києві.
Вересень - листопад 2001 р.: виконуючий обов’язки Міністра економіки Автономної Республіки Крим.
Листопад 2001 - січень 2003 року: Міністр економіки Автономної Республіки Крим у м.Сімферополі.
Січень 2003 року - лютий 2005 року: Перший заступник Голови Національного Банку України у м.Києві.
Червень - грудень 2004 року: виконуючий обов’язки Голови Національного Банку України.
Лютий - вересень 2005 року: Перший заступник голови Одеської обласної державної адміністрації.
З 27 вересня 2005 року по 4 серпня 2006: Міністр економіки України.
З 20 вересня 2006 року по 21 березня 2007 року: Перший заступник Глави Секретаріату Президента України – Представник Президента України в Кабінеті Міністрів України. Уповноважений з питань контролю за Службою Безпеки України. Член Ради Національного Банку України.
З березня 2007 року працював Міністром закордонних справ України.
Одружений, виховує двох доньок.