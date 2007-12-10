Рух потягів між Харковом та Донецьком призупинено
12:23, 10 грудня 2007Харьків
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Сталася надзвичайна подія
Харків. 10 грудня. УНІАН. Надзвичайна подія в Донецькій області, на перегоні Рубці-Тропа Статутного територіально-галузевого об`єднання "Південна залізниця", вночі 10 грудня призвела до припинення руху потягів між Харковом і Донецьком.
Як повідомляє Головне управління з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, близько 3.45 вийшла з ладу основа вантажного вагону потягу, що рухався перегоном. Рух потягів однією колією довелося припинити, зараз потяги йдуть тільки однією колією.
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