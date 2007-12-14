ДКЦПФР перевірить низку компаній

Харків. 14 грудня. УНІАН. Харківське територіальне управління Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку в першій половині грудня почало планову перевірку ТОВ "Реєстр Холдинг", ВАТ "Балаклійське будівельно-монтажне управління" та ТОВ "КУА і адміністрування пенсійних фондів "Газко Груп Інвестменс".

Про це 14 грудня повідомили агенції "SQ" в управлінні ХТУ ДКЦПФР з посиланням на її начальника Валентину СТЕПАНОВУ.

В управлінні також повідомили, що була прийнята інформація про зміну складу посадовців ВАТ "АТП-16329", ЗАТ "Лозівський молочний завод", ЗАТ "Миловарений комбінат", ВАТ "Харківський комбікормовий завод", ВАТ "Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе", ЗАТ "Райагробуд", ВАТ "Харківський електротехнічний завод "Укрелектромаш" і ЗАТ "Дворічинський елеватор". ЗАТ "Місто" повідомило, що одержало кредит, який перевищує 25% його активів. Розмістити цінні папери на суму, яка перевищує 25% статутного капіталу, вирішили ЗАТ "Зачепилівське хлібоприймальне підприємство" та ЗАТ "Водянське хлібоприймальне підприємство".