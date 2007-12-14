АМКУ віддала в оренду харківський аеропорт

Компанії-фінансовому посереднику

Харків. 14 грудня. УНІАН. Антимонопольний комітет України надав ТОВ "Нью сістемс АМ" (Харків) дозвіл на отримання в оренду цілісного майнового комплексу АКП "Міжнародний аеропорт Харків". Про це повідомила прес-служба АМКУ, пише агенція SQ. Довідка "SQ". КП "Міжнародний аеропорт Харків" було створено 2001 р. шляхом передачі аеропорту в комунальну власність територіальної громади Харкова. КП має одну злітну смугу (протяжністю 2220 м і шириною 50 м), обладнану засобами забезпечення повітряного руху і радіосвітлотехнічними засобами, а також аеровокзал пропускною спроможністю 100 пас/год, готель та інженерно-господарські будівлі і споруди. "Нью сістемс АМ" займається наданням фінансових посередницьких послуг.

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