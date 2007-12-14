Добкін вивчить абетку

Харків. 14 грудня. УНІАН. Москвичі подарували харків`янам «абетку» про досвід в ЖКГ

Сьогодні «абетку» московських товариств власників житла презентували на конференції «Міжнародної Асамблеї столиць і великих міст «Про хід реформування міського господарства і міжнародний досвід».

Як повідомляє “МедіаПорт”, у брошурі - законодавство російське. Але мер Харкова Михайло Добкін говорить, що, якщо автори дозволять, для Харкова на цій основі розроблять свою базу нормативних актів.

Михайло Добкін, Харківський міський голова: «І кожна людина, яка займає активну позицію, ви на зустрічах зі мною виїжджаєте в райони і бачите, наскільки активні люди, одержать цінну інформацію: що таке управління, як провести збори, як захищати права мешканців будинку, які права і обов`язки у мешканців і у влади, як розподіляється відповідальність. І найголовніше, повністю буде перекладена вся база, щоб людина знала, на який закон їй спиратися, захищаючи свої права».