Екс-охоронця Кушнарьова будуть судити

Харків. 14 грудня. УНІАН. Ігор БУДАРНИЙ, колишній охоронець Євгена Кушнарьова, піде під суд за організацію вибуху поблизу колишнього шефа.

Про це повідомив «МедіаПорту» начальник обласного управління міліції Станіслав КРИЖАНІВСЬКИЙ.

За його словами, правоохоронці завершили слідство у справі про вибух поблизу офісу Партії регіонів на вулиці Сумській у березні 2006 року (в той момент поряд перебував Є.Кушнарьов, який керував виборчою компанією Партії регіонів. Цей інцидент було потрактовано як замах на життя політика – УНІАН).

Вибуховий пристрій спрацював, коли з приміщення виходив Євген Кушнарьов у супроводі охоронця І.БУДАРНОГО. Саме І.БУДАРНОГО звинувачують в організації цього вибуху. Інший обвинувачуваний, говорить С.КРИЖАНІВСЬКИЙ, - вибухотехнік на прізвище ПРИМАК.

Слідство стосовно інших справ про вибухи – в січні цього року біля готелю «Національ» та в червні поблизу мерії, за словами С.КРИЖАНІВСЬКОГО, ще триває. І в січні, і в червні вибухові пристрої спрацьовували неподалік від секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА.

Як повідомляв УНІАН, І.БУДАРНИЙ був затриманий правоохоронцями в день передвиборчої поїздки Віктора ЯНУКОВИЧА до Харкова. Його затримали на проспекті Гагаріна в час, коли В.ЯНУКОВИЧ мав проїжджати цим шляхом в аеропорт для вильоту в Київ.