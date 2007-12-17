Конкурс на логотип Євро-2012 продовжено

Харків. 17 грудня. УНІАН. Конкурс на створення фірмового логотипу Євро-2012 Харкова продовжено до 30 грудня 2007 року.

Про це інформує управління культури Харківської міської ради.

Як повідомлялося раніше, конкурс, котрий проводиться згідно з Державною програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, було оголошено з 1 грудня ц.р.

Зазначений логотип не повинен повторювати символіку Євро-2012 і має стати унікальним символом Харкова під час проведення чемпіонату.

Для участі в конкурсі запрошені юридичні та фізичні особи, які працюють у галузі дизайну.

Детальнішу інформацію щодо участі в конкурсі можна отримати за телефоном: 715-72-95.