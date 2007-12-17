Влада готує рішення про пільги приватним структурам

Харків. 17 грудня. УНІАН. Міська рада має намір надати пільги щодо орендної плати низці організацій, в тому числі приватним навчальним закладам.

Це питання виноситься на розгляд сесії міськради 25 грудня.

Як повідомив на засіданні постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин начальник управління комунального майна і приватизації міськради Володимир СОЛОШНИКОВ, пільги з орендної плати для приватних навчальних закладів передбачається надати у розмірі 740 тис. грн. За його словами, бюджет міста таким чином зекономить близько 1,3 млн. грн. на закупівлі підручників, харчуванні школярів та зарплаті співробітників. В.СОЛОШНИКОВ зазначив, що керівники навчальних закладів мотивували свої звернення тим, що після перегляду методики розрахунку орендної плати її розмір становить 10% вартості приміщення за результатами експертної оцінки (раніше – 2%).

Водночас, депутат міськради Марк ВОРОНОВ заявив про необхідність розділити в різні рішення міськради пропозиції про пільги громадських, ветеранських, благодійних організацій та навчальних закладів. «Приватні навчальні заклади, - сказав він, - є комерційними прибутковими структурами, які здатні компенсувати підвищення орендної плати за рахунок плати за навчання».

На наступній сесії міськради депутати також планують ухвалити рішення про надання пільг на сплату земельного податку для деяких підприємств, зокрема, КП «Харківський аеропорт» та Держпідприємства «Завод ім. Малишева».