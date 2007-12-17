Салигіну потрібна нова психлікарня

Харків. 17 грудня. УНІАН. На наступну сесію Харківської облради буде винесено питання про будівництво в Харкові нової психіатричної лікарні.

Про це 17 грудня на засіданні колегії Харківської облдержадміністрації, присвяченої виконанню указу Президента України "Про першочергові заходи створення сприятливих умов життєдіяльності для осіб з обмеженими фізичними можливостями", повідомив голова Харківської облради Василь Салигін.

За його словами, голові комісії облради з питань охорони здоров`я, материнства і дитинства Володимиру Святашу дано доручення підготувати всі необхідні для цього документи для винесення на сесію. В.Салигін підкреслив, що міська клінічна психіатрична лікарня №15 не в змозі прийняти всіх інвалідів, які потребують лікування, тому необхідне будівництво нової лікарні.