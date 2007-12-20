Посилки в країни СНД подорожчають на 80%

Харків. 20 грудня. УНІАН. Національна комісія з питань регулювання зв`язку України (НКРЗ) планує значне підвищення тарифів на деякі універсальні поштові послуги - більше ніж на 40%.

Про це йдеться в проекті Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв`язку, прийнятому НКРЗ на засіданні 7 грудня (рішення НКРС №1025), який має в своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, проектом передбачено збільшити тариф на пересилку поштових карток усередині України і листів різної ваги до 43%.

До 45% планується підняти вартість пересилки бандеролей усередині країни. Наприклад, вартість пересилки бандеролей вагою до 100 грам планується підвищити з 1 грн. до 1, 45 грн. (тут і далі – без ПДВ).

НКРЗ також планує значно підвищити вартість пересилки посилок в країни СНД – майже на 80%. Так, наприклад, вартість пересилки посилок в країни СНД зросте з 4,2 грн до 7,5 грн.

НКРЗ подала проект Граничних тарифів на узгодження в АМКУ, Держкомпідприємництва і представницький орган профоб`єднань, а також обнародувала для публічного обговорення на своєму офіційному сайті.

Нині діючі тарифи затверджені НКРЗ 5 серпня 2005 року №41, зареєстровані в Мінюсті 17 серпня 2005 року, введені в дію в листопаді 2005 року.