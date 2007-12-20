У Полтаві на 18% зростуть тарифи

Харків. 20 грудня. УНІАН. У той час як у Харкові спостерігається певне затишшя стосовно цін, у Полтаві на 18% планують підвищити тарифи тепло і гарячу воду юридичним особам, бюджетним установам і підприємствам (2-а категорія споживачів).

Про це повідомила прес-служба Полтавської міськради.

За їх даними, вчора, 18 грудня, міськрада Полтави погодила новий тариф для «Полтаватеплоенерго». Так, 1 Гкл тепла повинен зрости на 49 грн. 45 коп до 315,37 грн., опалювання одного квадратного метра обійдеться жителям Полтави дорожче на 1,07 гривни до 7 гривень, а підігрів кубометра гарячої води повинен подорожчати на 1,54 грн. до 10,2 грн.

Директор обласного комунального підприємства „Полтаватеплоенерго” Степан ПАСІЧКО заявив, що депутати Полтавської обласної ради на своїй сесії 25 грудня мають намір підвищити тариф за опалювання і гарячу воду для ”Полтаватеплоенерго”.

Збільшення тарифів для організацій пояснюють зростанням цін на електроенергію, а також за природний газ - з липня на 3% або 30,32 гривні до 1021,32 гривні за 1000 кубометрів.

С.ПАСІЧКО говорить, що через зростання цін підприємство зазнало збитків на суму близько 9 млн. грн. Станом на 1 грудня заборгованість «Полтаватеплоенерго» перед ДК «Газ України» становила 14,6 млн. грн.

Обласне комунальне підприємство ”Полтаватеплоенерго” експлуатує близько 60 котелень, має протяжність тепломагістралей близько 200 км. і налічує близько 200 тис. користувачів.