ХАЗ передав Ірану фюзеляж Ан-140

Харків. 20 декабря. УНИАН. Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП) передало 18 декабря очередной фюзеляж 52-местного турбовинтового самолета Ан-140 в Исламскую Республику Иран.

Эта поставка состоялась в рамках контракта с иранской самолетостроительной компанией HESA. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ХГАПП.

В сообщении отмечается, что новый агрегат отправлен заказчику на грузовом самолете Ан-22 «Антей» в Исфахан, где базируется иранский авиазавод, для дальнейшей сборки регионального пассажирского самолета ИрАн-140.

В настоящее время Харьковский авиазавод выполняет контрактные обязательства перед иранским партнером в строгом соответствии с графиком поставок. Подтверждением тому является регулярная отгрузка товарной продукции предприятия в Иран – предыдущая поставка была выполнена в сентябре текущего года.

”Фюзеляж, переданный харьковскими специалистами в Иран, стал подтверждением серьезности намерений обеих сторон развивать сотрудничество Украины и Ирана в сфере авиастроения”, – отмечено в сообщении.

Напомним, что контракт о совместном производстве, проектировании, передаче технологий и изготовлении самолета Ан-140 был подписан АНТК им. Антонова, ХГАПП и иранской компанией HESA еще в 1995 году. На аэрокосмическом салоне МАКС-2007 делегации двух предприятий-партнеров договорились о поставках в Иран агрегатов новой модификации самолета Ан-140 – Ан-140-100. В сентябре подписано дополнительное соглашение к контракту, согласно которому ХГАПП поставит HESA 16 комплектов Ан-140-100. Соглашением предусмотрено не только увеличение числа комплектов с 11 до 16, но и повышение их стоимости.

Реализация контракта начата в 1997 году с поставок организационно-технологической документации и обучения специалистов HESA. В 1998 году в HESA было открыто постоянное представительство ХГАПП и начались поставки стапельного оборудования для сборки агрегатов Ан-140, конструкторской и технологической документации. Сегодня специалисты HESA осуществляют конечную сборку самолетов Ан-140. ХГАПП, согласно контракту, осуществляет поставки в HESA самолетокомплектов, включая агрегаты планера – крыло, оперение, отдельные агрегаты фюзеляжа, а также выполняет логистические функции по поставкам комплектующих и материалов, в том числе – интерьеров пассажирских кабин Ан-140 производства АНТК “Антонов”.

На сегодня в Иран поставлено 8 самолетокомплектов и еще четыре готовы к передаче заказчику. На первом этапе выполнения контракта планируется поставка 24 самолетокомплектов, включая поставленные с дальнейшим расширением поставок Ан-140 в Иран до 80 самолетов. Потенциальный рынок Ирана оценивается в 100 машин этого типа.

Первый Ан-140 поднялся в воздух в Иране в феврале 2001 года, второй – в марте 2003, третий – 1 февраля 2005 года. Сегодня самолеты ИрАн-140 эксплуатирует на регулярных авиалиниях Ирана авиакомпания “Safiran”. ИрАн-140 этой компании выполняют полеты по маршрутам Тегеран-Исфахан, Исфахан-Абадан, Абадан-Тегеран, Тегеран-Хорамобад-Тегеран, Исфахан-Машхад-Исфахан.