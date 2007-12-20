Аваков: подання до ВРУ щодо відставки Добкіна надійде у понеділок

Харків. 20 грудня. УНІАН. Подання голови Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВА стосовно відставки Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА надійде до Верховної ради України вже в понеділок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує особистий сайт А.АВАКОВА з посиланням на ексклюзивну заяву губернатора, розміщену на офіційному сайті Блоку «Наша Україна – Народна Самооборона».

Заява А.АВАКОВА пролунала як реакція на останні заяви мера М.ДОБКІНА та голови Харківської облради Василя САЛИГІНА №про арешти і відставки», які, на думку губернатора, пов’язані з виявленням правоохоронними органами безпрецедентних фактів корупції харківських «регіоналів».

«ДОБКІНУ є чого боятися. Зокрема, у понеділок відповідно до ст.78, ч.4 Закону України «Про місцеве самоврядування» я подам подання у Верховну Раду України щодо призначення перевиборів міського голови Харкова та міської ради Харкова. Відставка харківської міської влади, про незадовільну оцінку роботи якої свідчить зменшення на 110 тис. кількості голосів, відданих «регіоналам» виборцями під час парламентських виборів цього року, була однією з передвиборних обіцянок Блоку «Наша Україна – Народна Самооборона», - зазначив політик.

За словами АВАКОВА, подання щодо призначення перевиборів міського голови Харкова та міської ради Харкова є «надзвичайно серйозним документом, що налічує декілька розділів, у яких детально перелічуються порушення, яких припустився ДОБКІН. В деяких випадках, рішення має приймати прокурор», - наголосив А.АВАКОВ.

«Що стосується САЛИГІНА, саме вчора про цього депутата висловився керівник СБУ у Харківській області: «Якщо людина нервує – мабуть, є через що». Отже, конкретні причини заяв цього члена ПР сподіваємося також дізнатися від органів, що відповідають за стан безпеки України», - сказав А.АВАКОВ.