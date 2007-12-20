Бютівці беруться за Салигіна

Харків. 20 грудня. УНІАН. Представники Блоку Юлії ТИМОШЕНКО в Харківській області виступають за створення спеціальної комісії з розслідування діяльності голови Харківської облради Василя САЛИГІНА і у випадку підтвердження фактів вважають за необхідне порушити питання про його перевибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у спільній заяві Харківської обласної організації ВО «Батьківщина» та фракції БЮТ в Харківській облраді.

«Об’єктами розслідуваннями, - як вважають бютівці, - має стати не лише факт корупційного діяння В.САЛИГІНА, зафіксований у протоколі СБУ, але й виконання програми «Земля – людям!», факти непоодиноких порушень регламенту».

«У випадку підтвердження даних фактів, - йдеться в заяві, - вважаємо необхідним порушити питання про перевибори голови обласної ради».

Автори заяви висловлюють занепокоєння тим, що Харківщина, як вони вважають, «стає епіцентром корупційних скандалів, пов’язаних з іменами та діяльністю керівників міста й області». «Беззаконня, чиновницьке свавілля, системна і політична криза в регіоні, - заявляють вони, - це характерна риса політичного життя Харківщини», і висловлюють жаль, що «харківський регіон перетворюється у вотчину окремих чиновників, вільних від совісті і непідвладних закону».

«Ми впевнені, - пишуть автори заяви, - що чиновники, які скомпрометували себе, незалежно від їх рангу, мусять нести персональну відповідальність», і нагадують, що «стосовно голови Харківської облради В.САЛИГІНА головним управлінням з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ складений протокол про скоєні ним корупційного діяння. Політик, який поважає себе, після досить серйозних звинувачень, які підтверджені задокументованими фактами, має негайно подати у відставку, і це цивілізована європейська практика. Ми ж стаємо свідками іншого сценарію, коли робляться будь-які спроби оскарження фактів і пошук політичного підґрунтя. Аби уникнути політизації ситуації, що виникла, та з метою справді об’єктивної оцінки дій В.САЛИГІНА, звертаємося до всіх державних, правоохоронних, силових та судових органів з вимогою прозорості та відкритості для всіх харків’ян і мешканців області».

У заяві повідомляється, що «на даний час фракція БЮТ у Харківській облраді розпочала процедуру підготовки судових позовів щодо незаконно ухвалених рішень Харківською обласною радою».