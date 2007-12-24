Самусєв: мене незаконно хочуть позбавити депутатства

Харків. 24 грудня. УНІАН. Віталій САМУСЄВ, який у 2006 році був обраний депутатом Харківської обласної ради V скликання за списком Партії регіонів, вважає незаконними спроби позбавити його депутатського мандата.

Свою точку зору на процес позбавлення його депутатства В.САМУСЄВ висловив в інтерв’ю кореспонденту УНІАН напередодні чергової сесії облради, яка планує ще раз заслухати питання про виведення його з числа депутатів.

«Вся ця історія, що почалася ще на початку року з усунення мене з посади голови постійної комісії облради, продовжилася виключенням з партії і фракції і, нарешті, завершується нинішніми спробами остаточно відібрати депутатський мандат, є ланцюгом незаконних дій і рішень, які неприпустимі у правовій демократичній державі», - сказав В.САМУСЄВ.

«А все почалося з того, - пояснив він, - що я, будучи головою депутатської комісії з питань спільної власності територіальних громад, насмілився відкрито виступити проти намірів тіньової приватизації кількох об’єктів у Харкові і тим самим наразився на спротив і, даруйте, самодурство керівника облради, і як наслідок – те, що маємо».

На знімку: депутат В.Самусєв на сесії вручає голові облради В.Салигіну повістку до суду

В.САМУСЄВ вважає, зокрема, що рішення спільної партконференції обласної та міської організацій Партії регіонів про позбавлення його членства в партії є грубим порушенням, оскільки, за Статутом, це може зробити лише найвищий її орган – з’їзд. Так само він вважає незаконною постанову Харківської обласної територіальної виборчої комісії, яка визнала обраним замість нього депутатом облради Миколу ЖЕРНОКЛЄЄВА, тоді як досі залишається в силі ухвала Харківського окружного адміністративного суду про заборону цій комісії розглядати подання обласної і міської парторганізацій про відкликання і дострокове припинення повноважень депутата облради В.САМУСЄВА до вирішення справи по суті.

«Вже одне це дає підстави вважати, - сказав В.САМУСЄВ, - що позбавлення мене депутатського мандата є незаконним».

«І на всіх етапах, - зауважив він, - де вирішувалися важливі питання чи то членства в партії, чи депутатства – на засіданні комісії, мене ніхто не хотів слухати, не давали слова, або просто не запрошували».

Він називає випадок з ним «безпрецедентним в Україні» і заявляє, що не залишить цього просто так і для встановлення справедливості буде «йти до кінця».

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада на сесії Харківської облради голова обласного тервиборчкому Микола СЕЛЕЗНЬОВ оголосив рішення ТВК, що на підставі звернення Харківського обласного відділення Партії регіонів про відкликання і дострокове припинення повноважень депутата В.САМУСЄВА депутатом облради має стати представник Партії регіонів Микола ЖЕРНОКЛЄЄВ. Водночас голова ТВК зазначив, що М.ЖИРНОКЛЄЄВ не може одразу приступити до виконання обов’язків депутата у зв’язку з оскарженням В.САМУСЄВИМ рішення ТВК у суді.

21 листопада на підставі аналогічного рішення партконференції Партії регіонів Харківська міська рада вивела зі свого складу депутата В’ячеслава КАРТАВИХ.

Протягом року В.КАРТАВИХ і В.САМУСЄВ критикували стиль і методи керівників міської та обласної рад Михайла ДОБКІНА (міського голови) та В.САЛИГІНА (голову облради, керівника обласної парторганізації Партії регіонів). Конфлікт набув свого завершення після візиту влітку 2007 р. до Харкова прем’єр-міністра і лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, який висловив здивування подіями, пов’язаними з іменами мера М.ДОБКІНА та секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА, і пообіцяв розібратися з тим, що відбувається в обласній та міській парторганізаціях Партії регіонів.