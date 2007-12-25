17 сесію міськради не закрито

Депутати чекатимуть прийняття держбюджету

Харків. 25 грудня. УНІАН. Пленарне засідання 17-ї сесії Харківської міської ради не закрито. Депутати продовжать роботу після ухвалення Верховною радою України державного бюджету. Нерозглянутими залишилися питання стосовно бюджету міста та його соціально-економічного розвитку на 2008 рік, а також кошториси витрат за різними міськими програмами, передає сайт міськради.

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