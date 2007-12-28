В області на 109,4% зросли обсяги виробництва

Харків. 28 грудня. УНІАН. Темпи зростання обсягів виробництва за 11 місяців в Харківській області становлять 109,4%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у прес-центрі «Майдан Свободи» повідомив голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ.

За його даними, промисловим комплексом області протягом цього року щомісячно вироблялося продукції в середньому на 2,2 млрд. грн. (у фіксованих цінах).

Темпи зростання обсягів виробництва за 11 місяців становили 109,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. За темпами зростання Харківщина випереджає Дніпропетровську, Донецьку і Луганську області.

Високі темпи зростання досягнуті таких провідних галузях , як машинобудування (115,6%), виробництво іншої неметалічної мінеральної продукції (будіндустрія) - 113,1%, виробництво коксу, продуктів нафтопереробки (113,4%), виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (109,6%).

Губернатор повідомив, що при запланованих у Програмі економічного і соціального розвитку області темпах 103%, за підсумками року очікується 109,2%.