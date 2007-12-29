Аваков захищає Третецького

Харків. 29 грудня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ прокоментував демонстрацію фільму про свого радника Василя ТРЕТЕЦЬКОГО на останній сесії Харківської облради.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами губернатора, це була незграбна спроба заплямувати його колишнього заступника.

«Представники фракції Партії регіонів у Харківській облраді дуже незграбно намагаються очорнити радника голови Харківської облдержадміністрації Василя ТРЕТЕЦЬКОГО», - сказав А.АВАКОВ на прес-конференції 28 грудня в прес-центрі «Майдан Свободи».

Як вважає губернатор, не зовсім здорову реакцію керівництва харківських обласної та міської рад В.ТРЕТЕЦЬКИЙ викликав своєю звичкою завжди говорити правду в очі.

«Продемонстрований фільм розповідає про те, що комусь не подобалося, як керує В.ТРЕТЕЦЬКИЙ, а мені, може, не подобається, як хтось працює тут», - заявив А.АВАКОВ.

При цьому губернатор додав, що, якби він був присутній на сесії, то покинув би залу, коли демонструвався фільм (у фільмі розповідається про часи, коли В.ТРЕТЕЦЬКИЙ працював на посаді міського голови Миргорода у другій половині 90-х років - УНІАН).

Як повідомлялося, фільм був показаний на сесії облради 26 грудня перед затвердженням програми соціального розвитку Харківської області. В.ТРЕТЕЦЬКИЙ був згаданий як керівник, котрий висловлював своє бачення змісту цієї програми. У зв’язку з тим, що харківські обласна та міська ради не поспішали з виділенням коштів на заходи з ушанування жертв Голодомору 1932-1933 рр. і виконанням відповідного Закону Президента до 75-річчя трагедії, В.ТРЕТЕЦЬКИЙ звернувся восени 2007 р. до глави держави Віктора ЮЩЕНКА з проханням усунути з посад мера Харкова Михайла ДОБКІНА та голову облради Василя САЛИГІНА і розпустити харківські обласну та міську ради.