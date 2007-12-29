Аваков пообіцяв кадрові перестановки

Кадрові перестановки в структурах обласної влади можуть відбутися вже найближчим часом, і ці зміни стануть наслідком приходу нового уряду.

Про це повідомив на журналістам голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ.

При цьому він зазначив, що можуть не хвилюватися ті керівники, які добре зарекомендували себе і добилися позитивних результатів у роботі.

Як приклад кадрових змін А.АВАКОВ навів призначення на посаду начальника Контрольно-ревізійного управління в Харківській області Олексія ЩЕРБАКОВА, яке відбулося напередодні. Губернатор вважає, що з посад мають піти випадкові люди.

За його словами, певні зміни торкнуться самої облдержадміністрації. Зокрема, не виключено, що у виконавчу владу повернеться радник губернатора Василь ТРЕТЕЦЬКИЙ, який раніше працював заступником губернатора.