В області вироблено 141 тис. тонн цукру

Харків. 10 січня. УНІАН. Цукрозаводи Харківської області виробили понад 141 тисячу тонн цукру.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Віктора ЗВЄРЄВА.

Згідно з даними асоціації «Харківцукор» станом на 10 січня цукровими заводами області перероблено 1155,5 тисяч тонн цукросировини й вироблено 141 тисячу тонн цукру.

З дев’яти цукрових заводів, які працюють на території Харківській області, 8 заводів уже завершили виробництво цукру з сировини врожаю 2007 року.