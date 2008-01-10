В області вироблено 141 тис. тонн цукру
08:15, 10 січня 2008Харьків
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8 з 9 заводів завершили виробництво
Харків. 10 січня. УНІАН. Цукрозаводи Харківської області виробили понад 141 тисячу тонн цукру.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Віктора ЗВЄРЄВА.
Згідно з даними асоціації «Харківцукор» станом на 10 січня цукровими заводами області перероблено 1155,5 тисяч тонн цукросировини й вироблено 141 тисячу тонн цукру.
З дев’яти цукрових заводів, які працюють на території Харківській області, 8 заводів уже завершили виробництво цукру з сировини врожаю 2007 року.
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