Справу Бакаляра передано до суду

Харків. 10 січня. УНІАН. Прокуратура Харківської області передала до суду кримінальну справу стосовно начальника одного з управлінь виконкому Харківської міськради, який обвинувачується у хабарництві.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури з посиланням на начальника слідчого відділу обласної прокуратури Олега БУРЦЕВА, встановлено, що 30 листопада 2006 р. цей чиновник у своєму службовому кабінеті отримав від громадянина хабар у сумі 38 тис. грн. за сприяння у виділенні земельної ділянки у Харкові.

В грудні 2007 р. на підставі зібраних у справі доказів цьому чиновнику пред’явлено обвинувачення за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України. Справу скеровано до суду для розгляду по суті.

Якщо в суді буде доведено одержання хабара у великому розмірі чиновником, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна, повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада 2006 р. правоохоронцями був проведений обшук і вилучені мічені фарбою банкноти у кабінеті начальника управління квартирного обліку та розподілу житлової площі харківського міськвиконкому Геннадія БАКАЛЯРА. У ході обшуку Г.БАКАЛЯРУ стало зле, і він був госпіталізований до лікарні, після чого вийшов на роботу через три місяці.

Обшук у кабінеті Г.БАКАЛЯРА співпав із заявою тодішнього міністра Внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, який з трибуни Верховної ради повідомив, що у Харківській міськраді чиняться корупційні дії. 1 грудня 2006 р. на спеціальній прес-конференції Харківський міський голова Михайло ДОБКІН та секретар міськради Геннадій КЕРНЕС звинуватили Ю.ЛУЦЕНКА та правоохоронців у провокаціях. Вони заявили, зокрема, що правоохоронці спеціально підкинули гроші у кабінет Г.БАКАЛЯРА, і, в разі недоведення його вини, обіцяли подати на Ю.ЛУЦЕНКА до суду. В січні 2007 р. Червонозаводський райсуд Харкова закрив кримінальну справу стосовно Г.БАКАЛЯРА як таку, що була порушена незаконно. У відповідь прокурор області Василь СИНЧУК заявив про свою категоричну незгоду з ухвалою цього суду. В лютому 2007 р. Апеляційний суд Харківської області задовольнив апеляцію обласної прокуратури і відмінив ухвалу Червоно заводського суду.