На Харківщині випав невеликий сніг

Харків. 14 січня. УНІАН. Сьогодні на Харківщині, попри прогнози, випав невеликий сніг.

За даними синоптиків, протягом дня по області – мінлива хмарність, вітер південний 3-8 м/сек. Температура повітря вночі становила 6°-11° нижче нуля, вдень буде від 4° морозу до 1° тепла.

У Харкові вночі було 6°-8° морозу, вдень потеплішає до 0°-2°.