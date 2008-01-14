На Харківщині випав невеликий сніг

09:11, 14 січня 2008
Харьків
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Вдень у Харкові потепліє до 0°-2°

Харків. 14 січня. УНІАН. Сьогодні на Харківщині, попри прогнози, випав невеликий сніг.

За даними синоптиків,  протягом дня по області – мінлива хмарність, вітер південний 3-8 м/сек. Температура повітря вночі становила 6°-11° нижче нуля, вдень буде від 4° морозу до 1° тепла.

У Харкові вночі було 6°-8° морозу, вдень потеплішає до 0°-2°.

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