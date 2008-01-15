Янукович приїде до Харкова на річницю смерті Кушнарьова

Харків. 15 січня. УНІАН. Екс-перем’єр міністр України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ планує відвідати Харків у роковини загибелі колишнього голови Харківської облдержадміністрації, народного депутата Євгена Кушнарьова.

Як передає SQ, про це 15 січня повідомив журналістів голова Харківської облради Василь САЛИГІН.

Коментуючи те, як пройшов рік з дня загибелі Є.Кушнарьова, В.Салигін висловив упевненість у тому, що якби екс-губернатор був жвавий, то «зараз би не було в країні такої вакханалії, анархії і популізму, яким замилює очі людям уряд Юлії ТИМОШЕНКО».

Як повідомляв УНІАН, Є.Кушнарьов помер 17 січня 2007 р. в Ізюмській лікарні від отриманого напередодні поранення на полюванні.

Харківська міськрада планує встановити на будинку приміщення меморіальну дошку Є.Кушнарьову.