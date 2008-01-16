Погода на 17-21 січня

16 січня. УНІАН. Завтра в Україні очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями тумани, в західній частині слабка ожеледь. На дорогах подекуди ожеледиця.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується південно-східний, 7-12 м/с, у Карпатах окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, у східних, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та у Карпатах 7-12° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, на крайньому заході до 8° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі 0-5° тепла, вдень 6-9° тепла.

18-19 січня - на Лівобережжі мінлива хмарність, без опадів; температура вночі 5-10°, у східних областях місцями 11-14° морозу, вдень 0-5° морозу. На решті території хмарно з проясненнями, без істотних опадів, лише у західних та місцями у північних областях невеликий мокрий сніг, вдень на заході з дощем; температура вночі 1-6° морозу, у степовій частині Криму до 9° морозу, у західних, Одеській областях та на Південному узбережжі Криму місцями 0-3° тепла; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на крайньому заході та півдні 4-9° тепла. В Україні місцями туман, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с.

20-21 січня - часом опади (у південній, 20 січня і у східній частині без істотних опадів). Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла; у східній частині вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

У Києві та області у четвер, 17 січня, очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° тепла.

18-19 січня - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише 19 січня вночі місцями невеликі опади. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.

20-21 січня - часом опади. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 2-4° тепла.