Об’єднання «За Харків!» почне з метро

Харків.18 січня. УНІАН. Члени депутатський групи «За Харків!» мають намір подати звернення до прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо додаткового виділення коштів на добудову харківського метро, а також про сприяння отриманню статусу національного Харківському державному університету мистецтв ім. Котляревського.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутатської групи, про це заявив її представник Олександр ФЕЛЬДМАН (фракція БЮТ).

Крім того, на сьогоднішньому засіданні координаційної ради депутатського об`єднання «За Харків!», в ході якого було затверджено план діяльності групи на найближчі півроку, її члени ініціювали зустріч харківської громадськості з міністрами науки і освіти, а також промислової політики.

Як повідомлялося раніше, депутатське об`єднання «За Харків!» було створено в листопаді 2007 року за ініціативою народного депутата України О.ФЕЛЬДМАНА (БЮТ). До групи увійшли 9 народних депутатів, серед яких Василь ГРИЦАК (ПР), Віктор КОРЖ (ПР), Олег ГЕЙМАН (БЮТ), Олексій ЛОГВИНЕНКО (БЮТ), Володимир ФІЛЕНКО (БЮТ), Віталій ДАНИЛОВ (БЮТ), Валерій КАМЧАТНИЙ (БЮТ) і Петро ЮЩЕНКО («НУ–НС»). Представляти депутатське об`єднання доручено О.ФЕЛЬДМАНУ. За його словами, відсутність механізмів захисту інтересів харківського міського і регіонального співтовариства, а також їх цивілізованого лобіювання на державному рівні і стало передумовою створення об`єднання депутатів за регіональною ознакою.