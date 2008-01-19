Аваков стверджує, що Луценко дав Черновецькому лише ляща

Харків. 19 січня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ, який був свідком інциденту між Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ та Юрієм ЛУЦЕНКОМ після засідання Ради національної безпеки та оборони у п’ятницю, 18 січня, стверджує що Ю.ЛУЦЕНКО не бив кулаками Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, як про це пролунало в деяких заявах, а дав київському меру лише ляща.

Як передає кореспондент УНІАН, коментар події, якої він був очевидцем, А.АВАКОВ висловив на власному блозі «Української правди» (http://blogs.pravda.com.ua/authors/avakov/4791bbd31e304/).

За словами А.АВАКОВА, на засіданні РНБО, коли слово попросив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, «обговорення вперше, наскільки пам’ятаю, перейшло рамки пристойності. Без всякого переходу мер Києва після паузи вислови фразу: «Ось, наприклад, ЛУЦЕНКО вимагав у мене землю, погрожуючи тюрмою моєму синові» (чи щось у цьому роді)».

«ЛУЦЕНКО вголос обурився, - описує далі подію А.АВАКОВ, - і, як я бачив, був настільки приголомшений цим звинуваченням, що ледве стримався. Президент припинив перепалку. Обговорення перейшло до інших тем. Проблема й без того обговорювалася гостра і вимагала невідкладних дій – а тут така ескапада…».

«Після завершення засідання, - пише А.АВАКОВ, - коли вже всі розходилися, я звернув увагу на розмову, котра проходила на підвищених тонах, - розмова Л. і Ч. Бесіда завершилася дуже бурхливо. Якесь топтання і гучний ЛЯПАС, яким відважив ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ ЛУЦЕНКО (відкритою долонею, до речі). Подальші обопільні спроби дістатися одне одного учасників сутички були припинені людьми в залі, які залишилися».

«Побиття «до крові», - заявляє харківський губернатор, - не бачив. Хоча і дивився впритул з трьох метрів. Один герой дригнув кінцівками, інший дав ефективного ляща».

«Як це виглядало? – провадить далі А.АВАКОВ, - не красиво і водночас зрозуміло. Ніхто з присутніх не спитав у колег – а за що?». «Конфлікт двох людей, які не стримали емоцій…».

«Вночі дивлюся по ТБ коментар – «мера побили до крові», «швидка не виходить від нього дві години»… До чого це. Що за комедія? Для чого пересмикувати і нашаровувати? Те, що відбулося, і так, на жаль, сумно…», - завершує свій опис події А.АВАКОВ.