Фракція БЮТ ініціює перевірку метрополітену

07:39, 22 січня 2008
Харьків
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Мусєєва хочуть зняти з допомогою парламенту

Харків. 22 січня. УНІАН. Фракція БЮТ у Верховній раді за підтримки голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА вимагає провести комплексну перевірку ДП «Харківський метрополітен».

Про це журналістам у прес-центрі «Майдан Свободи» 21 січня повідомив керівник фракції БЮТ у Харківській міськраді Сергій СЬОМОЧКІН.

За його словами, Міністерство транспорту і зв`язку України, СБУ та КРУ повинні, зокрема, перевірити технічний стан метрополітену і використання ним бюджетних коштів. С.СЬОМОЧКІН заявив, що у нього є документи, які підтверджують технічну небезпеку Харківського метрополітену, а також скорочення штату його охоронної служби.

Крім того, за словами С.СЬОМОЧКІНА, велика кількість землі, будівель і споруд, які належать метрополітену, продається владою Харкова. Депутат відзначив, що громадськості не відомо, на що прямують отримані від продажу кошти, тоді як за рахунок їх можна було б понизити вартість проїзду в метро і компенсувати перевезення пасажирів пільгового контингенту.

С.СЬОМОЧКІН підкреслив, що метою пропонованої перевірки не є усунення з посади начальника метрополітену Сергія МУСЄЄВА і призначення на його місце голови наглядової ради АТ «Концерн АВЕК і Ко», депутата Харківської облради (фракція БЮТ) Геннадія БРОНШПАКА.

Як повідомлялося раніше, за інформацією першого заступника начальника метрополітену Михайла ПИЛИПЧУКА, одним з основних кандидатів на посаду нового начальника ГП «Харьковский метрополітен» називають Г.БРОНШПАКА. За його словами, вже підготовлений офіційний документ від Харківської облдержадміністрації в Міністерство транспорту і зв`язку, у якому ініціюється звільнення нинішнього начальника С.МУСЄЄВА (член Партії регіонів). Остаточне рішення щодо зміни керівництва метрополітену ще не ухвалене, відзначив М.ПИЛИПЧУК.

Status Quo

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