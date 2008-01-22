В Україні йтиме сніг

Харків. 22 січня. УНІАН. 23 січня за прогнозами синоптиків на території України буде хмарно з проясненнями. У західних та північних областях пройде невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла; в Карпатах очікується сніг та мокрий сніг, температура 3-8° морозу. На решті території дощ, в центральних областях з мокрим снігом. Вночі та вранці місцями туман. Температура протягом доби 0-5° тепла, вдень в Криму до 10° тепла. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях та у південній частині місцями пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат 25-30 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 24-25 січня утримається хмарна з проясненнями погода, без істотних опадів, лише 24 січня у східних областях та в Криму, а вдень 25 січня у західних та північних областях пройде невеликий мокрий сніг, вдень подекуди з дощем. Місцями туман, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах, а 24 січня і на крайньому півдні місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° морозу (24 січня у східних областях, Криму та Приазов`ї 0-5° морозу), вдень від 3° морозу до 3° тепла; в Карпатах вночі 8-13° морозу, вдень 1-6° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

26-27 січня часом невеликі, в карпатському регіоні помірні опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Температура вночі від 4° морозу до 2° тепла (26 січня у східній частині, на півдні Лівобережжя та в Криму 3-9° морозу); вдень 0-6° тепла, на півдні, Закарпатті й Прикарпатті до 8° тепла (у східній частині місцями 1-3° морозу); в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві та області 23 січня буде хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура протягом доби близько 0°.

24-25 січня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, лише вдень 25 січня пройде невеликий мокрий сніг. Місцями туман, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.

26-27 січня - часом невеликі опади, переважно у вигляді мокрого снігу. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.