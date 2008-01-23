Добкін збирається до Англії

Харків. 23 січня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН займається оформленням документів для поїздки у Великобританію.

Як передає кореспондент УНІАН, інформацію про це розміщено на сайті Харківської міськради.

Згідно з розпорядженням міського голови 24 січня він на один день відбуває до Києва «з метою подачі документів на отримання віз у Посольстві Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії в Україні».

На час свого відрядження повноваження міського голови М.ДОБКІН передає секретареві міськради Геннадію КЕРНЕСУ.

Як повідомлялося, цього місяця, 22 січня, М.ДОБКІН брав один день відпустки за свій рахунок у зв’язку з сімейними обставинами. Повноваження мера тоді також були покладені на Г.КЕРНЕСА.