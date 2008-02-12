Аваков пропонує змінити систему виборів

Харків. 12 лютого. УНІАН. Голова харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ вважає, що Україні слід відмовитися від пропорційної системи виборів на місцях.

Як передає кореспонденту УНІАН, в інтерв`ю Херсонської телекомпанії А.АВАКОВ виклав свій погляд на проблему відповідності місцевих органів влади тим завданням і викликам, які вони покликані вирішувати.

«Якщо глянути в цілому на ситуацію по Україні, то я прихильник того, щоб змінити систему виборів у місцеві ради і на основі нової системи провести тотальні перевибори в місцеві ради», - заявив А. АВАКОВ.

Що стосується Харківської області, то поки що йдеться лише про перевибори Харківського міського голови і Харківської міської ради. «Ситуація в області теж не проста, але не така критична, як у Харкові», - зазначив А.АВАКОВ.

Він звернув увагу на те, що «з 27 районів регіону лише 17 представлені в обласній раді. А за Конституцією кожна територіальна громада має бути представлена в представницькому органі». «Хоча б тільки на підставі цього, - наголосив губернатор, - закон вимагає корегування».

На думку А.АВАКОВА, потрібно відмовитися від пропорційної системи виборів на місцях: «На мій погляд, потрібно або зробити партійні списки відкритими, або повернутися до мажоритарної системи, або поєднувати ці дві системи. В цьому випадку відповідальність перед виборцями матиме місце. Зараз ця відповідальність нульова – партії практично не працюють на місцях».