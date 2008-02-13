Податкову міліцію області очолив Казимир

Харків. 13 лютого. УНІАН. Новим начальником податкової міліції Державної податкової адміністрації в Харківській області призначений Михайло КАЗИМИР.

Як передає кореспондент УНІАН, на цій посаді він замінив Володимира ПАХОМОВА, котрий працював керівником з осені 2006 р.

За офіційною версією, В.ПАХОМОВ звільнений за власним бажанням.

До свого нового призначення М.КАЗИМИР працював заступником начальника відділу Управління оперативних розробок Департаменту кримінального розшуку УМВС України в Харківській області. З 2003 по 2004 рр. він працював начальником УБОЗу в Харківській області.